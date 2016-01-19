عنصر من الميليشيات العراقية قتل في سوريا ودفن بإيران

استقبلت "مقبرة قم" المخصصة لقتلى الميليشيات الأفغانية والباكستانية، لأول مرة، عنصرا عراقيا من ميليشيات "كتائب حزب الله العراقي"، كان قد قتل في مواجهات مع الثوار السوريين في محافظة إدلب.

وتضم المقبرة التي أنشئت منذ حوالي سنتين بعد تزايد قتلى الميليشيات التي تقاتل مع الحرس الثوري في سوريا، قبور مئات القتلى من الميليشيات الأفغانية " فاطميون" والباكستانية "زينبيون" واستقبلت نعوش العشرات من الأفغان خلال الأيام الأخيرة لقوا مصرعهم بمعارك ريف حلب.

وهذا المرة الأولى التي يدفن فيها عنصر من ميليشيات كتائب حزب الله العراقي، ويدعى محمد علي عبدالرزاق الربيعي، وسط تشييع رسمي بحضور مسؤولين في الحكومة الايرانية وقادة عسكريين.

يذكر أن ميليشيات كتائب حزب الله العراقي، والمصنفة أميركيا في قائمة المنظمات الإرهابية دخلت مؤخراً، وبشكل مباشر، على خط المواجهات في إدلب وحلب، ضد المعارضة السورية.

وتُعتبر كتائب حزب الله العراق، تنظيماً يجمع مختلف الميليشيات العراقية المقاتلة في سوريا كـ"حركة النجباء" و"لواء أبو الفضل العباس" تقاتل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني كقوة مساندة لجيش النظام السوري في معاركها ضد المعارضة.

وتشارك هذه الكتائب منذ مطلع العام 2012، تحت ذريعة الدفاع عن "المراقد الشيعية المقدسة"، وخاصة مرقد السيدة زينب والسيدة سكينة ومقام رقيّة في دمشق وريفها.

يذكر أن القائد العسكري أمير عدنان سعدون الساعدي، قتل في ديسمبر الماضي، في سوريا خلال معارك ضد كتائب الثوار في ريف حلب الجنوبي.