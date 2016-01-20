خامنئي أخيرا: الاعتداء على سفارة السعودية أضر بإيران

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن الهجوم على السفارة السعودية في طهران كان "سيئا بالفعل" وأضر بإيران والإسلام، وفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى.

وهاجم متظاهرون، مساء يوم 3 يناير، مبنى السفارة السعودية في طهران، وألقوا باتجاهه قنابل حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به.

وقالت الوكالة إن المتظاهرين رشقوا مبنى السفارة بالزجاجات الحارقة، وتمكنوا من اقتحام السور ودخول حرم المقر قبل أن تخرجهم منه الشرطة.

وتعرضت السفارة لعمليات تدمير ونهب وعبث بمحتويات مقر السفارة عقب اقتحامه.

وجاء الاعتداء على السفارة السعودية في طهران في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 إرهابيا، بينهم نمر النمر الموالي لطهران.

وقبل ساعات من اقتحام السفارة السعودية في طهران، هاجمت عناصر من ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء يوم 3 يناير، القنصلية السعودية في مدينة مشهد بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، وأضرموا النار بقسم من المبنى.