رضائيان يؤكد: سأواصل الكتابة عن إيران

أكد جيسون رضائيان الصحافي الإيراني-الأميركي في صحيفة "واشنطن بوست" الذي أفرج عنه السبت من سجن إيراني بعد اعتقاله 18 شهرا، أنه يريد الاستمرار في مزاولة عمله عن إيران لكن بعد أخذ قسط من الراحة.

وقال الصحافي أمام مستشفى لاندستول العسكري الأميركي في ألمانيا "أريد أن يعلم الجميع أنني في صحة جيدة وأنني محظوظ لكوني هنا في مكان يمكنني أن أتلقى فيه علاجا ممتازا".

ورضائيان الذي كان محاطا بأقاربه وتحدث باختصار للصحافيين، شكر الدبلوماسيين السويسريين الذين نظموا عملية الإفراج عنه ونقله.

وكتب في بيان "أمضيت الكثير من الوقت أكتب عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران ولم أفكر أبدا ولم أرغب أبدا في أن أصبح جزءا من هذه القصة إلى هذه الدرجة الاستثنائية".

وكان رضائيان اعتقل في يوليو 2014 في منزله في طهران، حيث كان يعمل مراسلا للواشنطن بوست منذ عامين. وحكم عليه في 11 أكتوبر 2015 بالسجن من دون أن تكشف مدة العقوبة.