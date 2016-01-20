ظريف: الحل العسكري غير ممكن في سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حل عسكري للحرب المدمرة في سوريا، داعيا إلى حل سياسي.

وصرح ظريف في منتدى دافوس الاقتصادي بأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة. نحتاج إلى حل سياسي".

وإلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني إن الاعتراضات الأميركية على برنامج إيران الصاروخي وفرضها عقوبات جديدة على طهران بسبب هذا البرنامج، "غريبة".

وصرح الوزير في منتدى دافوس بقوله: "أعتقد أنه من الغريب أن تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشأن برنامج الصواريخ الإيراني لأن هذا البرنامج دفاعي ولا ينتهك أية قوانين دولية حالية".