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إيران: المواجهة مع السعودية ليست في مصلحة أحد

المصدر: دبي – قناة العربية
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المواجهة بين السعودية وإيران ليست في مصلحة أحد.

وأضاف: "حادث الاعتداء على السفارة السعودية كان بمثابة عملية استهدفت أمننا وسيادتنا ونحن بصدد محاسبة المعتدين، وقد اتخذنا إجراءات لحماية الدبلوماسيين السعوديين بعيد الحادث ولا أحد لديه مصلحة في المواجهة وتصعيد التوتر".

وقد دان علي خامنئي، المرشد الإيراني، الاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية، بعد 18 يوماً على وقوعه. خامنئي قال إن الاعتداء على السفارة السعودية كان عملاً خاطئا مثله مثل الهجوم على السفارة البريطانية من قبله.

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