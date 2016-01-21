تشييع رسمي لقتلى الحوثيين ودفنهم في إيران

أقامت إيران موكب تشييع رسمياً وبحضور مسؤولين وقادة عسكريين لـ4 من قتلى ميليشيات الحوثيين دفنوا في مقبرة "ناصر الحق" بمدينة آمل، بمحافظة مازندران (شمال إيران) صباح اليوم الخميس.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن سبب اختيار هذه المقبرة يعود إلى كونها تضم أبو محمد الحسن بن علي الأطروش، ويعود نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، والملقب بـ"ناصر الحق" عند الزيديين والشيعة، وهو الذي أسقط دولة السامانيين الفرس في القرن الثاني الهجري، وأقام "الدولة العلوية" في طبرستان والديلم قديما (شمال إيران) وقد حكم لمدة 4 سنوات ومات في آمل ودفن فيها.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فإن القتلى هم كل من: محمد أحمد حسين ‌الفخري وعلي ‌محمد علي‌ أحمد المرواني وعاطف علي حزام‌ البشاول وأکرم محمد محمد الغفاري، والذين لقوا مصرعهم بمستشفيات في إيران، متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال المعارك في اليمن.

وأضافت الوكالة أن دفن هؤلاء الحوثيين في هذه المقبرة تم بتعليمات من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن تكون مقبرة "ناصر الحق" مخصصة لقتلى الحوثيين.

يذكر أنه بالإضافة إلى تخصيص هذه المقبرة بشمال إيران لقتلى ميليشيات الحوثيين فقد خصصت إيران مقبرة أخرى في مدينة قم بالقرب من طهران، لقتلى الميليشيات الأفغانية والباكستانية والعراقية المقاتلة تحت إمرة الحرس الثوري، والذين يقضون في سوريا.

وفد من الانقلابيين في طهران

يذكر أن وفداً من الانقلابين الحوثيين يواصل زيارة للعاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى بمسؤولي النظام وكذلك بعض المراجع الشيعية في مدينة قم، منذ أسابيع، دون أن تحظى هذه الزيارات بتغطية وسائل الإعلام الإيرانية التي اكتفت بنقل خبر مجيء هؤلاء الحوثيين إلى إيران ولقائهم مسؤولين كبارا ومراجع شيعة.

وكان أعضاء هذا الوفد الحوثي استطاعوا الخروج منذ منتصف ديسمبر الماضي، كمرافقين لوفد المشاورات إلى سويسرا الذي عقد في مدينة "بيال"، ومن ثم تمكنوا من الذهاب الى طهران بتسهيل سفرهم من قبل السلطات الإيرانية.

لجنة حكومية لدعم الحوثيين

وينشط الوفد بدعم من "لجنة دعم اليمن" التي يرأسها قائد الشرطة الإيرانية السابق، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، الذي أقيل من منصبة العام الماضي لتورطه بقضايا "فساد مالية" و"اغتصاب" في السجون السياسية الإيرانية.

واستمرارا لمسلسل التدخل العسكري الإيراني في الشأن اليمني لصالح الانقلابيين، التقى الوفد الحوثي في طهران علي ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، وكذلك علاء الدين برجرودي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.

كما اجتمع الوفد الشهر الماضي، والذي ضم كلاً من محمد القبلي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية، ومحمد البخيتي، القيادي الحوثي، وطاهر محمد حيدر، الأمين العام للمجلس الصوفي، وحامد محمد السنوي، من الطائفة الزيدية، وأحمد محمد شمس الدين، رئيس المجلس الشافعي في مدينة تعز، مع عضو مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب مهدي دواتكري، في فندق "استقلال" بطهران.

وأكد النائب الإيراني أن بلاده مهتمة بالشأن اليمني وتعمل على تحقيق النصر للحوثيين وحلفائهم، منوها إلى أن إيران مستعدة لتوفير كافة ما يحتاجه الانقلابيون.

إيران تريد إطالة أمد حرب اليمن

وكان مجلس الشورى الإيراني عقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع في اليمن، في 9 يناير الجاري، وشرح فيها رئيس لجنة دعم الحوثيين (قائد الشرطة الإيرانية السابق)، أبعاد التدخل الايراني في هذا البلد العربي، وقال إن "هذه الحرب ستكون حرب استنزاف وسيستمر الوضع على هذه الحال خلال العام الحالي 2016"، على حد تعبيره.

وقال نوذر شفيعي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة الأنباء الايرانية، إن "اللواء أحمدي مقدم أكد على استمرار إرسال المساعدات لليمن (للحوثيين) وتشكيل لجنة سياسية مهمتها إيصال صوت اليمنيين (الحوثيين) إلى المحافل الدولية".