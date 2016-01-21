كيري: نحن نتمسك بعقوباتنا على إيران

برر وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الخميس العقوبات التي فرضتها واشنطن الأحد الماضي على إيران بسبب برنامج الصواريخ البالستية واتهمها بانتهاك القانون الدولي.

وقال كيري، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: "قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يتعدى من وجهة نظرنا على القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن نتمسك بعقوباتنا. نعتقد أنها استُخدمت بطريقة سديدة وفعالة" في معرض رده على تصريحات وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي اعتبر العقوبات الأميركية "غريبة" نظرا للطابع "الدفاعي لبرنامج الصواريخ" الذي قال إنه "لا ينتهك أيا من القوانين الدولية المرعية".

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأحد عقوبات جديدة على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني بعد يوم من رفع العقوبات التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.

وقال كيري: "نحن نسعى إلى التقدم الآن والى اختبار إرادة إيران وبلدان أخرى في المنطقة في العمل على تخفيف التوتر". يلتقي كيري في دافوس رئيس وزراء العراق حيدر العبادي.