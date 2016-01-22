اليابان ترفع العقوبات عن إيران

أعلنت اليابان، الجمعة، رفع العقوبات عن إيران حاذية بذلك حذو قوى عالمية كبرى بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم السبت الماضي أن طهران اتخذت كافة الخطوات المطلوبة منها لكبح برنامجها النووي.

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت سنوات عندما رفعت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات صارمة عن الجمهورية الإسلامية.

وأصبحت أصول إيرانية قيمتها عشرات المليارات من الدولارات غير مجمدة الآن وبمقدور الشركات العالمية التي منعت من القيام بمشروعات في إيران الاستفادة من تعطش السوق الإيراني لشتى المنتجات بدءاً من السيارات إلى قطع غيار الطائرات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، معلناً رفع العقوبات عن إيران في مؤتمر صحافي: "ترغب اليابان في تعزيز علاقتها للتعاون مع إيران والمساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال علاقتنا الودية التقليدية مع إيران".

وبرفع العقوبات سيمكن لشركات التأمين اليابانية إصدار بوالص تغطي الصفقات التجارية التي تشمل إيران. كما سيكون بمقدور الشركات اليابانية تنفيذ استثمارات في قطاع النفط والغاز الإيراني.

ومن المتوقع إبرام اتفاق استثماري بين طهران وطوكيو قريباً. وتستعد الشركات اليابانية بالفعل روابط الأعمال مع إيران.

ورفعت الولايات المتحدة وبلدان أخرى رسميا عقوبات شملت البنوك وصناعة الصلب والشحن وعقوبات أخرى عن إيران، وهي منتج رئيسي للنفط حجب فعلياً عن الأسواق العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.