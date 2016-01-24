إيران.. شراء 114 طائرة إيرباص خلال زيارة روحاني لفرنسا

أعلن وزير النقل الإيراني، عباس اخوندي، أن إيران ستوقع عقدا لشراء 114 طائرة ايرباص خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى فرنسا المقررة في 27 يناير.

وقال اخوندي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، الأحد "خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس إلى فرنسا سيوقع عقدا لشراء 114 طائرة ايرباص"، بدون أن يوضح قيمة العقد أو مدته.

ويزور الرئيس الإيراني حسن روحاني إيطاليا وفرنسا من 25 إلى 27 يناير في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا بعد انتهاء عزلة إيران مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ورفع العقوبات عن طهران.

وتأتي هذه الزيارة في أجواء ملائمة لطهران التي باتت تستطيع إنعاش علاقاتها الاقتصادية مع إيطاليا وفرنسا شريكتيها الاقتصاديتين.

وقال وزير النقل الإيراني "نحن بحاجة إلى 400 طائرة للرحلات الطويلة، ومئة طائرة للرحلات المتوسطة". وأشار إلى أن إيران تملك حاليا 256 طائرة "150 منها تعمل حاليا، بمعدل عمر 20 سنة تقريبا".

وسمح دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع برفع العقوبات الدولية، خصوصا الأميركية والأوروبية المفروضة منذ 36 عاما، وكانت تمنع إيران من شراء طائرات جديدة.