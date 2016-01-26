منظمات دولية تشكك بـ "نزاهة" الانتخابات الإيرانية

شككت منظمات دولية بـ "حرية ونزاهة" الانتخابات الإيرانية لمجلسي الشورى (البرلمان) وخبراء القيادة، المزمع إجراؤها في 26 و27 فبراير المقبل، بعد إقصاء كبير لمرشحي التيار الإصلاحي، وعدم السماح لترشيح من هم ينتمون لتيارات سياسية خارج إطار النظام.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها في نيويورك، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، تحت عنوان" حرية ونزاهة الانتخابات الإيرانية تحت التهديد"، أكدت فيه أن أوجه التقصير الانتخابية الخطيرة تقيّد حقوق الإيرانيين في الترشح للانتخابات وتضر بفرص عقد انتخابات برلمانية حرة ونزيهة".

وبحسب المنظمة "استبعدت السلطات الإيرانية من السباق الانتخابي أغلب المرشحين الإصلاحيين بناء على معايير تمييزية وتعسفية" وذكرت أنه "ما زال عشرات النشطاء السياسيين والصحفيين وراء القضبان جراء ممارستهم لحقوقهم".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: "يعاني النظام الانتخابي الإيراني من مشكلات هيكلية جسيمة تقوّض فرص عقد انتخابات حرة ونزيهة. لم يُستبعد المرشحون من التنافس الانتخابي بناء على قوانين معيبة من الأساس فحسب، إنما أيضا يتخذ بعض المسؤولين إجراءات متعسفة تتجاوز سلطاتهم القانونية لاستبعاد أي مرشحين يشكلون خيارا آخر يمكن للناس التصويت لهم".

يذكر أن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح 99% من الإصلاحيين لانتخابات مجلس الشورى، كما أقصى العديد منهم للترشيح لانتخابات مجلس خبراء القيادة على رأسهم حسن الخميني حفيد مؤسس إيران.

ويعتبر مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية يتحكم بها المرشد حيث يقوم بتعيين 6 فقهاء من أصل 12 فقيها وحقوقيا يشكلون المجلس، مسؤولين عن مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس خبراء القيادة الإيرانية.

واستبعد مجلس صيانة الدستور أكثر من 6500 مرشح رغم أن المجالس التنفيذية لوزارة الداخلية – المسؤولة عن مرحلة التدقيق الأولى – أعلنت من قبل أن 90 في المئة من المرشحين مستوفين للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

وتنص قواعد الترشيح على أنه لا يمكن أن يكون للمرشح سجل جنائي وعليه التعهد بالالتزام بإيديولوجية الدولة، "ولاية الفقيه"، وبالدستور.

وبحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش"، يضع هذا المبدأ العام السلطة الدنيوية والروحية في يد المرشد الأعلى، المفترض أن يكون أعلى عالم دين في إيران".

وتقول المنظمة إنه "لمجلس صيانة الدستور سلطات متعسفة تسمح له باستبعاد المرشحين حتى إذا استوفوا المعايير التمييزية المنصوص عليها في قوانين الانتخابات. في السنوات الأخيرة، وسّع المجلس نطاق الإشراف بالموافقة والرفض الخاص به واتخذ تدابير تعسفية، منها جمع المعلومات من مصادر غير معلنة، يمكنه عن طريقها استبعاد من شاء من المرشحين".

وكان حسين مرعشي، من أعضاء لجنة سياسات الإصلاحيين، الذي قال في مقابلة مع موقع "ايلنا" شبه الرسمي أن: "30 مرشحا فقط من بين 3000 مرشح إصلاحي هم الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور، وهو حوالي 1 %.

وأشار تقرير "هيومان رايتش ووتش" إلى المرشحين البارزين من التيار الإصلاحي الذين أقصاهم مجلس صيانة الدستور من خوض الانتخابات كرسول منتجب نيا، نائب رئيس حزب "اعتماد ملي" الإصلاحي الذي أسسه مهدي كروبي، وهو أحد المرشحين الإصلاحيين الاثنين في انتخابات 2009 الرئاسية.

ومن المستبعدين الآخرين ماجد فراهاني، رئيس حزب "نداء إيران" الإصلاحي؛ وأكبر علامي، العضو الإصلاحي السابق في البرلمان.

وكان مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح كل مرشحي حزبي اعتماد ملي، و حزب "كارغوزاران" المقرب من رفسنجاني، من انتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، حيث تم استبعاد جميع مرشحي حزبه الـ 100 الذين سُجلوا في قوائم المرشحين.

وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن عددا كبيرا من المرشحين قد استُبعدوا "جراء آرائهم السياسية"، وهناك عدة مرشحين مُستبعدين تحدثت إليهم المنظمة، شرط عدم إعلان هوياتهم خوفا من أي تنكيل حكومي، قالوا إنهم قدموا جميع الأوراق الإجرائية اللازمة وإن استبعادهم كان بسبب " معتقداتهم السياسية أو إداناتهم السابقة أو حبسهم بسبب جرائم أمن وطني، أساسها أنشطة مشروعة".

وبموجب الدستور الإيراني على كل مرشح إظهار "إيمانه العملي بالدين الإسلامي والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية" وأن يعلن الولاء لـ "المبدأ التقدمي الخاص بالحكم المطلق لمبدأ ولاية الفقيه وللدستور".

كما يحظر القانون على مؤيدي الأحزاب السياسية غير القانونية والجماعات والأفراد المُدانين بالعمل ضد الأمن الوطني الترشح للانتخابات.

وأشارت المنظمة الى الانتفاضة الخضراء وحملة القمع الحكومية العنيفة التي تلت انتخابات 2009 الرئاسية المُتنازع عليها، وقالت انه تم القبض على مئات النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، وتمت إدانتهم في محاكمات متصلة بالأمن الوطني لم تستوف المعايير الدولية، بعضهم ما زالوا وراء القضبان، مثل مصطفى تاج زاده، وهو سياسي إصلاحي، وبهاره هدايت، المدافعة عن حقوق الإنسان، المحظوران فعليا من الترشح في الانتخابات.

وفي 27 ديسمبر 2015 ذكر نجات الله ابراهيميان، الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، في مقابلة مع "وكالة أنباء تسنيم" الإيرانية، أن المرشحين للانتخابات يجب أن يلتزموا بحدود واضحة تفصلهم عن "فتنة" 2009 – وهو مصطلح يستخدمه المسؤولين الايرانيين في وصف احتجاجات ما بعد انتخابات 2009.

وفي 2010 أمر فرع للمحكمة الثورية بحلّ أحزاب الإصلاح البارزة "مشاركت إسلامي" و"مجاهدين انقلاب"، جزئيا بسبب مشاركة قيادات الحزبين وأعضاء منهما في احتجاجات ما بعد انتخابات 2009.

ومنذ 2011 تحفظت السلطات الإيرانية على شخصيات المعارضة البارزة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهرا رهنورد – زوجة موسوي – رهن الإقامة الجبرية دون أوامر قضائية.

وتكررت دعوة هيومن رايتس ووتش بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص، الذين يعتبر احتجازهم تعسفيا بحسب "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".

وقالت ويتسن: "نظام إيران الانتخابي يفتقر إلى الإشراف المستقل، ما يقوض كثيرا إتاحة العملية السياسية للمواطنين وتوفير حرية الاختيار لهم". أضافت: "عندما لا يتسامح النظام مطلقا مع المعارضة السلمية حتى في سياق العملية الانتخابية، فهذا يعني أن الحكومة الإيرانية تسلب مواطنيها المشاركة في إدارة شؤونهم".