إيطاليا تغطي التماثيل العارية بمناسبة زيارة روحاني

رغبةً منها في إرضاء الرئيس الإيراني الزائر حسن روحاني، أقدمت إيطاليا على تغطية التماثيل الكلاسيكية العارية في المتحف، حيث التقى برئيس الوزراء ماتيو رينزي.

وألقى الرجلان، أمس الثلاثاء، كلمات في متحف كابيتوليني في روما بعد مراسم توقيع الاثنين على عقود بين الشركات الإيطالية والجمهورية الإسلامية بلغت قيمتها 17 مليار يورو (18 مليار دولار).

وظهر تمثال ضخم للإمبراطور الروماني ماركوس اوريليوس على حصانه في العديد من الصور التي التقطت أثناء اللقاء.

إلا أن التماثيل العارية، وبينها تمثال فينوس الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد، قد غُطي بالكامل بصناديق خشبية مؤقتة، لمنعها من الظهور في الصور، ولكي لا يراها روحاني.

ولم تكن تغطية التماثيل هي الخطوة الوحيدة التي قامت بها إيطاليا لضمان سير زيارة روحاني بكل سلاسة.

وأكد روحاني اليوم الأربعاء أنه لم يطلب من مضيفيه الإيطاليين تغطية التماثيل العارية. وقال روحاني خلال لقائه الصحفيين الأجانب في الفندق: "لم يجر أي اتصال (مسبق) في هذا الصدد" مع السلطات الإيطالية مضيفا: "أعلم بأن الإيطاليين مضيافون جدا.. وأنا اشكر لهم ذلك".

ورفض روحاني حضور مآدب رسمية تقدم فيها الكحول، بحيث منع تقديم النبيذ أثناء الغداء مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، والعشاء مع رينزي.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد رفضت فرنسا اتخاذ بادرة مماثلة خلال زيارة روحاني إلى باريس اليوم الأربعاء.