روحاني يرفض الاعتذار عن حرق السفارة السعودية

في ختام زيارته لإيطاليا وقبيل سفره، الأربعاء، إلى باريس، رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاعتذار للسعودية عن حادث إحراق سفارتها في طهران، وقال رداً على أسئلة الصحافيين: "الاعتذار لا يندرج في إطار الدبلوماسية"، وسأل: "لماذا علينا الاعتذار؟"، متناسياً أن بلاده سبق أن وجهت ما يشبه رسالة اعتذار عن حرق السفارة السعودية إلى مجلس الأمن.

ففي أول زيارة رسمية يقوم بها إلى أوروبا، اعتبر روحاني أن لا مبرر للاعتذار عن إحراق السفارة السعودية، لكنه أضاف مبرراً: "بعضهم انجرف وراء مشاعره في حادث اقتحام السفارة، ما أسفر عن حرق جزء منها. كنت أول من دان الحادث رسمياً بعد وقوعه بساعات، وقد اتخذت إيران التدابير اللازمة، واعتقلت مهاجمي السفارة الذين سيُحاكَمون".

واعتبر أن السعودية اتخذت تدابير "غير مبررة"، داعياً إلى "إيجاد وسيلة أخرى للتهدئة"، وأضاف: "لا نريد استمرار التوتر مع السعودية، إذ نعتبر أن أي خلاف جديد سيعقد الأمور. واستقرار المنطقة وأمنها يصبان في مصلحة إيران والسعودية".

يذكر أن إيران وجهت في 4 يناير رسالة اعتذار إلى مجلس الأمن عن حرق السفارة السعودية، حيث أعربت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن "أسف" طهران بعد الاعتداء على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد.