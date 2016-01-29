روحاني يشكك في حل سياسي سريع لأزمة سوريا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية سيستغرق وقتا، مشيرا إلى أنه ينبغي تجنب الإفراط في التفاؤل حيال ما ستفضي إليه المفاوضات.

وفي حديث مع تلفزيون "فرانس 24" وصحيفة "لوموند" وإذاعة فرانس كولتور، قال الرئيس الإيراني: "أملنا أن نرى هذه المفاوضات تثمر في أسرع وقت. لكن سيكون مفاجئا إن أحرزت نتيجة مبكرة جدا، ففي سوريا مجموعات تقاتل الحكومة المركزية وتتقاتل في ما بينها. هناك تدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وأضاف: "المسألة السورية معقدة جدا، وأعتقد أن الحل يجب أن يكون سياسيا، لكن من الصعب التوصل إلى نتيجة في غضون أسابيع، عبر عدة اجتماعات. هذا سيكون تفاؤلا مفرطا، لأن المسألة السورية معقدة إلى حد كبير جدا".

وتنطلق بعد ظهر الجمعة محادثات سلام حول سوريا بإشراف الأمم المتحدة، لكن المعارضة السورية المجتمعة في الرياض اشترطت للمشاركة فيها تنفيذ مطالب، وأبرزها وقف قصف المناطق المدنية وإجازة الدخول إلى البلدات المحاصرة.

ويراهن المجتمع الدولي على مفاوضات جنيف للتوصل إلى حل سياسي لنزاع أسفر عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص ونزوح الملايين منذ نشوبه في 2011.