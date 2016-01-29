مستشار مرشد إيران يهاجم استقلال كردستان ويشبهه بإسرائيل

وصف الدكتور علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الأسبق والمستشار الحالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، الدولة التي يطمح الأكراد إلى إنشائها بأنها ستكون بمثابة إسرائيل ثانية في الشرق الأوسط، معلناً تضامنه مع تركيا في الحفاظ على سلامة أراضيها.

وجاءت تصريحات ولايتي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آيدينليك" التركية يوم الأربعاء، ونقلتها وكالة أنباء إيران الرسمية "إيرنا"، اليوم الجمعة، حيث حذر فيها من تغيير خارطة الشرق الأوسط من خلال تشكيل دولة للأكراد، متهماً "الصهيونية والإمبرالية" بالوقوف وراء هذه الخطة.

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، آيليت شاكيد، دعت يوم الثلاثاء الماضي إلى ضرورة إنشاء دولة للأكراد، وتحدثت عن توطيد العلاقات بين إسرائيل والكُرد.

ويعد الكُرد أكبر شعب بلا دولة في الشرق الأوسط، حيث يتوزعون حسب عددهم من الأكثر إلى الأقل بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.

وزعم ولايتي أن محاولات بعض الشعوب لنيل الاستقلال هي هدف إسرائيلي، قائلاً إن الهدف من إنشاء دولة كردية هو "إيجاد إسرائيل ثانية وثالثة في المنطقة"، مضيفاً "أن هدف الإمبرياليين والصهاينة هو تفكيك المنطقة".

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية شددت في مقابلة لها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على التحلي بالصراحة بغية المطالبة بإنشاء دولة كردستان على رقعة جغرافية تقع بين إيران وتركيا، وبناء علاقات وطيدة معها من قبل إسرائيل.

ومن ناحية عدد السكان، يشكل الكُرد ثاني شعب في تركيا، والثاني في كل من العراق وسوريا، وهناك أقليات كردية في القوقاز أيضا.

وفي إيران، الكرد يأتون بعد الفرس والأتراك في المرتبة الثالثة، متقدمين على العرب الذين يحتلون المكانة الرابعة من ناحية أعدادهم، وهم موزعون في 3 محافظات هي: كردستان وكرمانشان وعيلام كأغلبية، وفي ثلاث محافظات، وهي آذربيجان الغربية وهمدان وخراسان الشمالي كأقلية، وأغلبيتهم أي حوالي 60 بالمئة ينتمون إلى المذهب السني.

وظهر من خلال تصريحات ولايتي المقرب من المرشد الإيراني الأعلى، القلق المشترك الذي ينتاب طهران وأنقرة رغم اختلافاتهما الكبيرة في الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بالشأن السوري، حيث أكد ولايتي أن تركيا لن تسمح بتفكيك أراضيها، كما أن إيران لن تسمح بذلك، مشددا على أن "واجبنا جميعا الدفاع عن سلامة الأراضي التركية".

يذكر أن أول كيان كردي تأسس في عام 1946 في أقصى شمال غرب إيران، واتخذ مدينة مهاباد عاصمة له، وعرفت حينها باسم جمهورية مهاباد، ولم يدم الطموح الكردي أكثر من 11 شهراً، حيث انهارت إثر هجوم الجيش الإيراني، وتأسس حينها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي يعد الحزب الأم لجميع الأحزاب الكردية في العراق وتركيا وسوريا.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، لوح مرارا بورقة الاستفتاء الشعبي عملا بحق تقرير المصير بهدف الاستقلال وتشكيل دولة كردية.

وأكد بارزاني في تصريح له مؤخرا "أن الوقت حان لرسم حدود جديدة للشرق الأوسط"، لأن "التعايش القسري للشعوب" في الشرق الأوسط أتى بالحروب والنزف للمنطقة.