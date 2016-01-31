الحرس الثوري يحتج على تصريحات روحاني عن العلاقة بأميركا

علّق قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، على تصريحات للرئيس حسن روحاني حول مستقبل العلاقة مع أميركا، حيث أكد حاجي زادة: "لن نسمح بإقامة العلاقات مع أميركا أبدا ولن تقام مثل هذه العلاقة"، معتبراً أن تعامل الحرس الثوري مع مطالب أميركا حول القدرات الصاروخية الإيرانية سيكون "هجوميا".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي قبل مغادرته إيطاليا، الأربعاء الماضي، إن إيران يمكن أن تقيم علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، محمِّلا واشنطن مسؤولية استمرار قطع العلاقات بسبب "موقفها "العدائي"، على حد وصفه.

ونقلت وكالة "فارس" عن حاجي زادة قوله إن "أعداءنا، وخاصة أميركا، تدّعي أن جميع الخيارات على الطاولة، وما زال الأميركيون لحد الآن يستهدفون قضايا مثل أمن البلاد والثقافة والاقتصاد الوطني، لأن لديهم مشكلة مع أساس النظام. مشكلتهم ليست الموضوع النووي فقط".

وبحسب حاجي زادة، فقد أكد المرشد الإيراني عقب الاتفاق النووي إن "مشكلة أميركا مع إيران ليست القضية النووية، وستلجأ إلى ذرائع بعد ذلك مثل قضايا الصواريخ وأمور أخرى"، فيما يبدو أنها إشارة إلى ملفات عديدة يريد الغرب طرحها على إيران كملف حقوق الإنسان وتدخلات النظام الإيراني في المنطقة ودعمها للإرهاب حول العالم.

وكان الرئيس الإيراني أكد على أنه "من الممكن أن تقوم علاقات ودية بين إيران والولايات المتحدة، لكن مفتاح هذا الأمر في أيدي واشنطن وليس طهران".

من جهته، قال حاجي زادة إن "تقديم التنازلات والتراجع أمام العدو لن يصلح الأمور"، مضيفاً أن "الأميركيين يطرحون اليوم الحظر الصاروخي، ويتوقعون منا التراجع، لكن تعامل الحرس الثوري مع المطلب الأميركي هذا سيكون على أساس هجومي".

وأردف قائلا: "سنضاعف نشاطاتنا وسيكون لمطلب الأميركيين نتيجة عكسية في البلاد"، على حد تعبيره.