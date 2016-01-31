خامنئي يكرّم قادة بـ"الحرس" قبضوا على بحارة أميركيين

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، منح أوسمة لقادة في البحرية ألقوا القبض على بحارة أميركيين دخلوا مياهها الإقليمية هذا الشهر.

ومنح خامنئي قائد بحرية الحرس الثوري وأربعة من القادة وسام الفتح لمشاركتهم في احتجاز زورقين تابعين للبحرية الأميركية.

وأطلقت طهران سراح البحارة العشرة في 13 يناير بعد يوم من إلقاء القبض عليهم على متن زورقين تابعين للبحرية الأميركية كانا يقومان بدوريات في الخليج، لتنتهي بذلك بسرعة واقعة أثارت القلق قبيل بدء تنفيذ اتفاق نووي أبرمته إيران مع القوى الكبرى.

وقال الحرس الثوري إنه خلص إلى أن البحارة دخلوا المياه الإقليمية عن طريق الخطأ.