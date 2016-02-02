الرئيس الإيراني يتعهد بضمان إجراء انتخابات نزيهة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أنه سيفعل كل ما بوسعه لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 26 فبراير، وذلك بعدما استبعدت المؤسسة المتشددة عددا كبيرا من المرشحين.

وقال في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "ينبغي ألا يساور أحداً أدنى شك بخصوص تلك الانتخابات، وينبغي أن نعمل جميعاً وبنشاط من أجل هذا."

ويأتي تعهد روحاني بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور عددا كبيراً من المرشحين من بينهم حفيد الخميني.

من جهته، حذر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني من عصيان شعبي في البلاد وصفه بـ"الشر"، رداً على هندسة الانتخابات المزمع تنظيمها في نهاية فبراير الجاري.

وانتقد رفسنجاني الذي كان يتحدث بمناسبة عودة المرشد الأول لـ"الجمهورية الإسلامية الإيرانية" آية الله خميني في عام1979 من منفاه في باريس إلى إيران واستلام السلطة فيها، انتقد بشدة رجال الدين في مجلس صيانة الدستور بسبب رفضهم أهلية حسن خميني حفيد مؤسس النظام للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

واتهم رفسنجاني هؤلاء بالذين "يبثون الفرقة في إيران منذ 12 عاماً في حين لم يكن للبعض منهم أي دور في الثورة".