قاضٍ أميركي يُسائل حكومته عن تبادل السجناء

أمر قاضٍ اتحادي في أميركا بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحكومة الأميركية، من إسقاط التهم عن إيراني منتهك للعقوبات، في إطار صفقة لتبادل السجناء، اتفقت عليها الولايات المتحدة مع إيران الشهر الماضي.

وكان الإيراني علي رضا معظمي جودرزي قد اتهم في 2012، بمحاولة شراء أجزاء طائرات لإيران تتضمن محركات عسكرية، وتقدم الادعاء الاتحادي بإسقاط القضية عنه في 16 يناير الماضي.

وجاء هذا القرار في إطار صفقة أوسع، تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية واتهامات موجهة إلى 13 إيرانياً آخر خارج الولايات المتحدة، كما عرضت الإدارة الأميركية تخفيف الحكم عن سبعة إيرانيين، معظمهم مسجون أو متهمون بانتهاك العقوبات.

وجاء في المقابل إطلاق إيران لسراح خمسة أميركيين كانت تحتجزهم، منهم جيسون رضائيان الصحافي بواشنطن بوست الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، كما تزامن الإفراج عن الأميركيين مع رفع عقوبات اقتصادية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وهدد القاضي بي كيفين كاسل في نيويورك من خلال أمر قضائي الأسبوع الماضي، برفض إسقاط الحكومة التهم عن جودرزي، ما لم يتمكن الادعاء من تبرير مصالح السياسة الخارجية المهمة لإسقاط القضية.

وكتب كاسل في الأمر الذي أصدره يقول: "إن المحكمة يجب ألا توافق على مثل هذا الطلب، إن كان نابعاً عن اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة".

كما أثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لإدارة الرئيس باراك أوباما، مؤكدين أنها قدمت الكثير جداً لإيران مقابل الإفراج عن الأميركيين.

وردا على الأمر الذي أصدره كاسل، قال جون كرونان مساعد المدعي العام الأميركي، أمس الاثنين، "إن تبادل السجناء كان اتفاقاً منفرداً، اتخذ استناداً لظروف استثنائية، من أجل ضمان الإفراج عن سجناء أميركيين في إيران".

وقال كرونان في مذكرة للمحكمة: "أوضحت حكومة الولايات المتحدة لحكومة إيران، أن الولايات المتحدة لا تتوقع تكرار هذه الخطوات".