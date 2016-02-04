إيران: البرنامج الصاروخي سيزداد قوة ودقة

نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن القائد العام للجيش الإيراني عطاء الله صالحي قوله اليوم الخميس إن إيران ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي واعتبر أنه ينبغي عدم اعتباره تهديدا للدول المجاورة والصديقة.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن صالحي قوله: "البرنامج الصاروخي الإيراني المستقبلي سيزداد قوة ودقة. لا نولي أي اهتمام بالقرارات ضد إيران ولا نعمل بها وهذا الأمر لا يعد انتهاكا للاتفاق النووي".

وكان صالحي يشير إلى الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية العام الماضي لكبح برنامجها النووي الذي يخشى الغرب أن يكون الهدف منه إنتاج أسلحة ذرية وهو ما تنفيه طهران.

ورغم تخفيف العقوبات على إيران الشهر الماضي فلا تزال هناك خلافات بين طهران والولايات المتحدة بخصوص تطويرها واختبارها صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.