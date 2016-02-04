مقتل جنرال إيراني في "مهمة استشارية" في حلب

قتل ضابط إيراني كبير في هجوم لتنظيم "داعش" في منطقة حلب، شمال سوريا، وفقا لما أعلنته وكالة أنباء "فارس" اليوم الخميس.

وأضاف المصدر، دون أن يحدد متى حدث ذلك، أن "العميد محمد باكبور، قائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري نعى العميد محسن قاجاريان، قائد لواء الإمام الرضا الـ21 مدرع" الذي قضى "خلال مهمة استشارية في سوريا" لدعم قوات النظام السوري.

كما نُشر نبأ مقتل قاجاريان على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل الإيرانية.

وقد أعلنت وكالة "فارس" في وقت سابق مقتل ستة من "المتطوعين" الإيرانيين خلال الأيام الأخيرة في منطقة حلب.

وشن النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية، في وقت سابق من هذا الأسبوع هجوما شمال حلب، وتمكن من قطع طريق الإمداد الرئيسي بين الفصائل المعارضة وتركيا.

يذكر أن عددا من ضباط الحرس الثوري قُتلوا منذ أكتوبر في سوريا، بينهم الجنرال حسين همداني، أحد كبار قادة جيش النخبة.