كندا "تتحرك بحذر" إزاء عقوبات إيران

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الخميس إن كندا لن تتعجل رفع العقوبات عن إيران على الرغم من دعوات لإلغاء هذه العقوبات بسرعة حتى تتمكن الشركات الكندية من المنافسة على العقود.



وأكدت كندا لأول مرة في الأسبوع الماضي أنها تعتزم رفع العقوبات التي فرضتها على إيران وقالت إنه يجب السماح لشركات مثل بومباردييه لصناعة الطائرات بالتصدير هناك .



ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول كبرى بعض عقوباتها عن إيران في أعقاب التوصل لاتفاق الشهر الماضي بين إيران والقوى الكبرى وافقت بموجبه طهران على تقليص برنامجها للطاقة النووية.



وقال ترودو للصحفيين في كالجاري حيث التقى في وقت سابق مع رؤساء صناعة النفط إن الاتفاق ساعد بالفعل على إضعاف قدرات إيران النووية ولكنه قال إنه ما زالت هناك مخاوف كبيرة حول ما وصفه برعاية إيران للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.



وأضاف "سنكون حذرين وحريصين للغاية ونعمل وننسق مع حلفائنا بالأسلوب الذي نتحرك به لإعادة الارتباط ورفع العقوبات عن إيران".

