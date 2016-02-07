إيران: مزدوجو جنسية يواجهون اتهامات بالتجسس

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن هناك عدداً من مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران وإن معظمهم يواجهون اتهامات بالتجسس دون أن يقدم تفاصيل عن أي حالات محددة، نقلت وكالة فارس للأنباء.

وجاءت التعليقات بعد أن اعتقلت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي بهمن داروشافعي، وهو صحافي بريطاني إيراني كان يعمل في السابق لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي). وقالت أسرته أمس السبت إنها لم تبلغ بأي اتهامات ضده.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في لندن يوم الخميس أنه لا علم له بالقضية.

وأطلقت طهران سراح 4 إيرانيين أميركيين في 16 يناير بموجب اتفاق تبادل سجناء مع واشنطن، وكان من بينهم جيسون رضائيان مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في طهران الذي اعتقل في يوليو 2014 واتهم بالتجسس.

ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، قوله: "لدينا عدد من المواطنين مزدوجي الجنسية في السجن. معظم اتهاماتهم هي نفس اتهامات رضائيان."

وقال اجئي إن القضاء لم يصدر حكما في اتهامات التجسس الموجهة لرضائيان.

وأضاف: "لا يزال من المهم معرفة ما كان يفعل هو والأشخاص المرتبطون به في إيران، ومن ثم لا تزال قضيتهم مفتوحة".