الأحواز... اضطهاد الأقليات العربية في مؤتمر ببيروت

تحت عنوان "اضطهاد الأقليات العربية.. الأحواز نموذجاً"، عقد مؤتمر صحافي في بيروت سلـط الضوء على التهميش الذي يعيشه عرب الأحواز منذ القرن الماضي عندما احتلـت إيران الأحواز العربية بالتنسيق مع بريطانيا، إلا أن إيران فشلت في جعل الأحواز فارسية، نظراً إلى انتماء أهلها للقومية العربية.

ناقش المؤتمر أيضا التعديات الإنسانية والحقوقية على سكان الأحواز، بدءا ً بقطع الموارد الحياتية كالمياه وصولا إلى الاعتقالات والإعدامات.

ويأمل المجتمعون أن يكون وضع الأحواز بعد عاصفة الحزم ليس كما قبلـها، خاصة أن المملكة العربية السعودية نجحت في التصدي للتدخل الإيراني في اليمن.