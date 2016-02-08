ميليشيات تهتف "لبيك يا خامنئي" في ريف حلب

نشرت وكالات إيرانية مقطع فيديو للميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية وحزب الله اللبناني المقاتلة تحت إمرة قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وهي تهتف بشعار "لبيك يا خامنئي" في ريف حلب الشمالي ولدى اقتحامها بلدة "الزهراء".

ويظهر المقطع عرضا عسكريا للميليشيات في وسط البلدة وهم يرفعون صور علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني والخميني مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وحسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، ويهتفون بأسمائهم في احتفال بمناسبة اقتحام بلدات ريف حلب الشمالي بالقصف الروسي، والذي أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من المواطنين من بلداتهم وقراهم خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن عدد قتلى الإيرانيين في سوريا خلال الخمسة الأيام الماضية منذ الهجوم على ريف حلب الشمالي، وصل إلى حوالي40 عنصرا، حسبما نشرت وكالات الأنباء الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" أمس، خبر مقتل العميد في الحرس الثوري حسين رضائي، بالإضافة إلى اثنين من عناصر قوات التعبئة (الباسيج)، وهما قاسم بور وإسماعيل شجاعي، وذلك خلال المعارك التي شهدتها أطراف بلدتي نبّل والزهراء في ريف حلب شمالي سوريا.