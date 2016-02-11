وكالات إيرانية: وفد من "حماس" في طهران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، أن وفداً من حركة حماس وصفته بأنه "رفيع المستوى" يترأسه أبو عمر محمد ناصر عضو المكتب السياسي للحركة وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في احتفالات "ذكرى انتصار الثورة الإيرانية" التي تقام الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية، أن وفد حماس يضم كلاً من محمد ناصر وماهر عبيد عضوي المكتب السياسي، ومسؤول العلاقات الدولية أسامة حمدان، وممثل حماس في طهران خالد قدومي.

واستندت وسائل الإعلام الإيرانية ومنها وكالة أنباء "تسنيم" القريبة من الحرس الثوري الإيراني إلى تقرير قناة "الميادين" نقلاً عن مراسلها في طهران أن وفد حماس سيلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين بعد الانتهاء من احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإيرانية.

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن قطع المساعدات الإيرانية لحماس بسبب خلافات في وجهات النظر بين الجانبين تجاه الأزمة السورية وموقف حماس من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري، الاثنين الماضي، في معرض رده على سؤال لأحد المراسلين حول قطع المساعدات الإيرانية لحماس، استناداً لمسؤول في الحركة لم يذكر اسمه تعود لعام 2009، نفى قطع المساعدات، مؤكداً أن دعم طهران لما وصفه بـ"حركة المقاومة الفلسطينية" ومن ضمنها حركة حماس مستمرة.

وفي تسجيل مسرب، هاجم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إيران بقوة، ونفى أن تكون طهران تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية خاصة منذ عام 2009.

وفي التسجيل، يتحدث أبو مرزوق مع أحد الأشخاص، ويعلّق على تصريحات إيرانية حول دعم المقاومة، ويشير إلى دور إيراني سيئ في اليمن.