مقتل جنرال إيراني رفيع في سوريا

أعلنت وكالات إيرانية عن مقتل جنرال رفيع يدعى رضا فرزانة، والذي كان يشغل سابقا منصب قائد الفرقة 27 في الحرس الثوري الإيراني، لقي مصرعه بمعارك في سوريا، الخميس الماضي، دون أن تحدد مكان مقتله.

ووفقا لوكالة "تسنيم"، فقد قتل فرزانة، وهو جنرال متقاعد، ومشارك في الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات، خلال مهمة استشارية بعد 40 يوما من حضوره في سوريا.



كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 عناصر من ميليشيات "الباسيج" والحرس الثوري" الإيراني في سوريا وهم: مجيد محمدي وهادي يعقوب وند وتقي أرغواني ومحمد أربابي وصالح صالحي وعلي محمد قرباني وعباس كرودني، لقوا مصرعهم في معارك شمال حلب.

ووصل عدد قتلى الحرس الثوري إلى 50 قتيلا، بينهم 20 ضابطا كبيرا في غضون أسبوعين، منذ معارك ريف حلب التي تشنها قوات الحرس الثوري وبقايا جيش الأسد والميليشيات الشيعية بغطاء روسي من أجل محاصرة مدينة حلب.

تجنيد المزيد من الأفغان

إلى ذلك، نشرت وكالات إيرانية بيانا يدعو كافة الأفغان الشيعة المتواجدين في طهران وأسر قتلاهم بالحرب في سوريا إلى اجتماع ميليشيات فيلق "فاطميون" الأفغاني الذي يقاتل تحت امرة قوات الحرس الثوري في سوريا.

ويدعو هذا الإعلان اللاجئين الأفغان لحضور هذا الاجتماع، يوم الأحد، من أجل التطوع في صفوف فيلق "فاطميون" على الرغم من سقوط مئات القتلى من بين هؤلاء اللاجئين الذين يتم تجنيدهم بالمال والإغراءات المادية، والذين يلقون مصرعهم في الجبهات القتالية الأمامية ضد المعارضة السورية.