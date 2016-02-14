إيران: مستعدون للتدخل جواً في سوريا

أعلنت إيران على لسان قائد في قواتها الجوية، أنها مستعدة للتدخل جوا في سوريا، "إذا ما طلب نظام بشار الأسد ذلك".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن فرزاد إسماعيلي، قوله إن "طهران لن تألو جهدا في تلبية طلب دمشق لأي مساعدة استشارية في المجال الجوي".

وتستخدم إيران عبارة "المساعدات الاستشارية" لوصف تدخلها العسكري في سوريا لقمع المعارضة وحفظ نظام بشار الأسد من السقوط، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وأكد إسماعيلي أن ما تقوم به إیران من تدخل في سوريا هو امتثال لتوجیهات المرشد الأعلى علي خامنئي، بأن "مساعداتنا هي مساعدة استشاریة"، مضيفا: لذا فإننا علی أتم الاستعداد لتقدیم هذه المساعدة للحكومة السوریة".

ويأتي هذا الإعلان الإيراني بعد يومين من تصريحات وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي قال إن بلاده مستعدة للتعاون مع السعودیة حول سوريا.

كما تعقب التصريحات الإيرانية إعلان السعودية وتركيا عن عزم أنقرة والرياض إطلاق عملية برية في سوريا، وإرسال السعودية طائرات عسكرية إلى قاعدة إنجرليك التركية.