مؤتمر الشعوب غير الفارسية يدعو لمقاطعة انتخابات إيران

دعا "مؤتمر شعوب إيران الفدرالية" وهو ائتلاف يضم 18 حزباً وتنظيماً من الشعوب غير الفارسية في إيران إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة الإيرانية المزمع إجراؤها في 26 فبراير الجاري.

وذكر المؤتمر في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن دعوته لعدم المشاركة في التصويت تأتي بغية الحفاظ على المفاهيم السامية لعملية الانتخابات التي لا تطبقها السلطات الإيرانية في انتخاباتها التي وصفها بـ"المسرحية".

وبحسب البيان، فإن "تجربة 31 عملية انتخابية مزعومة خلال الـ37 سنة الماضية من عمر النظام الإيراني تكفي لكشف زيف الانتخابات في إيران وعدم جدواها".

ووصف مؤتمر الشعوب الفدرالية الإيرانية الانتخابات في إيران بأنها "استعراضية" وقال: "منذ ظهور نظام ولاية الفقيه، الشمولي الثيوقراطي المعادي للديمقراطية في إيران، لم تجر أي عملية انتخابات حسب المعايير المتفق عليها عالمياً".

ووفقا للبيان، فإن الانتخابات في إيران تعد أسوأ نموذج حسب المعايير الخمسة للانتخابات النزيهة، وفق المواصفات العالمية الواردة في المادة 25 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

وأكد البيان أن الولي الفقيه (وهو المرشد الأعلى) يهيمن وفق المادة 101 من الدستور الإيراني على النظام القضائي والحكومة والبرلمان واللجان الرقابية وأيضاً على وسائل الإعلام، وهذا ما يجعل إجراء انتخابات نزيهة أمراً مستحيلاً".

ورأى "مؤتمر شعوب إيران الفدرالية"، الذي يدعو إلى إسقاط النظام الإيراني وبناء نظام ديمقراطي فدرالي على أنقاض الجمهورية الإسلامية "استحالة تحقيق العدل والمساواة في ظل هذا النظام".

وطالب المؤتمر أبناء الشعوب غير الفارسية وكافة الإيرانيين إلى المقاطعة الشاملة لهذه الانتخابات التي يرى بأن المشاركة فيها تعني "إطالة أمد نظام الظلم والقمع والاستبداد والحرمان والفساد"، حسبما جاء في نص البيان.