روسيا تعلن: نواجه مع إيران نفس التهديدات وسنحاربها معاً

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء بعد لقاء نظيره الإيراني، حسين دهقان، الذي يزور موسكو، استعداد روسيا وايران لـ"تعزيز" تعاونهما العسكري.

وقال شويغو في بيان "إنني مقتنع بأن لقاءنا سيسهم في تعزيز العلاقات الودية بين القوات المسلحة الروسية والإيرانية".

وصل الوزير الإيراني الاثنين إلى موسكو والتقى أيضا الرئيس فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين.

وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا معا "التدابير الضرورية لتطوير تدريجي" لتعاونهما العسكري، الذي "وضع أساسه القانوني في اتفاق موقع في يناير" بين طهران وموسكو.

وأضاف شويغو أن روسيا وإيران على استعداد أيضا لـ"تنسيق مواقفهما حول العديد من المسائل العالمية والإقليمية"، مشيرا إلى "الأزمة المتنامية في الشرق الأوسط".

أما الوزير الروسي فلم يتحدث عن سوريا، حيث بدأ الطيران الروسي تحركه في 30 سبتمبر بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم أيضا من إيران.

وقال "إن بلدينا يواجهان نفس التحديات والتهديدات في المنطقة (الشرق الأوسط) ومعا فقط سنتمكن من محاربتها".

وقد عززت إيران وروسيا اللتان تدعمان سوريا منذ زمن طويل، أيضا تعاونهما العسكري والنووي منذ توقيع الاتفاق التاريخي بين طهران والقوى العظمى حول البرنامج النووي الإيراني في يوليو 2015.

وسمحت روسيا بشكل خاص بتسليم إيران بطارياتها الدفاعية الجوية إس-300 رغم اعتراض القوى الغربية.

وفي23 نوفمبر رفعت موسكو الحظر عن بيع وتسليم معدات تكنولوجية مرتبطة بالنووي أثناء لقاء في طهران بين فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني.