الكرملين ينفي تسليم إيران صواريخ "إس 300"

نفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن تكون روسيا قد بدأت بتسليم صواريخ "إس 300" إلى إيران، لأن "طهران لم تدفع مبلغاً لحد الآن"، على حد قوله.

ونقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية عن بيسكوف، الخميس، قوله: "من المبكر تعيين وقت محدد لتسليم منظمة الصواريخ "إس 300" إلى طهران وليس هناك موعد معين، هناك مشاكل في هذا الخصوص، وإنهم (الإيرانيون) لم يدفعوا شيئاً حتى الآن".

ولم يتطرق المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى زيارة وزير الدفاع الإيراني قبل يومين الى موسكو، ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإذا ما تم التطرق إلى موضوع الصواريخ أم لا، مكتفياً بالتعليق أن "الجانبين بحثا مختلف جوانب التعاون العسكري – التقني".

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس الأربعاء، تقارير إيرانية حول تسليم أول دفعة من صواريخ "إس 300" بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى موسكو.

وكان مساعد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية مصطفى أيزدي، قال أمس الأربعاء، إن روسيا ستبدأ الخميس إرسال أولى دفعات منظومات الصواريخ الاعتراضية من طراز "إس-300"، إلى إيران، حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.