8 مليارات دولار لتحديث دفاعات إيران الجوية المتقادمة

أعلنت موسكو نيتها بيع إيران مقاتلات حديثة من طراز سوخوي 30 SU . ، ويأتي الإعلان الروسي بعد زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى طهران، حيث أعلنت موسكو عن قرب تسليم طهران منظومة الصواريخ الدفاعية المثيرة للجدل S 300 .

ويعاني سلاح الجو الإيراني من التقادم بعد عقود من العقوبات الاقتصادية التي حظرت بيع السلاح لنظامه.

وحتى قبيل الصفقات الروسية، كان لا يزال سلاح الجو الإيراني يعتمد بشكل كبير على نسخ معدلة محليا من طائرات حربية قديمة، بما في ذلك طائرات الميغ السوفيتية وطائرات "إف 14 إيه توم كات" الأميركية التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

لكن رفع العقوبات سيتيح انتعاش قطاع التسلح في إيران وستسمح منظومة إس 300 للدفاع الجوي الروسي إن سلمت إلى طهران برفع القدرات العسكرية الإيرانية.

ويتوقع أن تمتد هذه العقود لتشمل الإنتاج المشترك، خصوصا في مجال قطع الغيار وأنظمة الصيانة.

ويتقدم تطوير إيران لترسانتها خطوات حثيثة، ذلك بعد رفع العقوبات، فقد أعلن الكرملين عن نية روسيا بيع طهران عدد لم يتم تحديده من طائرات سوخوي الحربية من طراز SU 30 .

ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي.

ومن المعلوم أن إيران وروسيا تنسقان الجهود في ما تعتبر حربا على الإرهاب في النزاع السوري والعراقي، ويشترك ضباط إيرانيون مع ضباط روس في غرف عمليات ببغداد ودمشق لتنسيق العمليات العسكرية في البلدين.

كما أن حصول طهران على نظام دفاع متقدم، والذي أعلنت موسكو أنها بطور تسليمه إلى إيران في الأيام المقبلة سيعزز من قدراتها الدفاعية.

فيما سيمنح بيع إيران مقاتلات سوخوي الحديثة زيادة نوعية في العتاد الحربي الإيراني.