مظاهرات أهوازية تجوب عواصم أوروبية للتنديد بجرائم إيران

نظمت حركة النضال العربي لتحرير الأهواز مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في العاصمة النمساوية فيينا، احتجاجاً على أحكام الإعدام العشوائية التي تصدرها إيران بحق الأهوازيين.

وتنقلت مظاهرات أهوازية حاشدة في عدة عواصم أوروبية، حملت في عنوانها الأبرز التنديد بما يصفونه الاحتلال الفارسي وجرائم إيران بحقهم، حيث وصلت الاحتجاجات بعد كوبنهاغن إلى العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة عدد من الجاليات العربية المقيمة في أوروبا.

وخلال هذه التظاهرات رفع المشاركون شعارات منددة بما وصفوه بالاحتلال الفارسي وأحكام الإعدام، التي يصدرها بحق المناضلين الأهوازيين، وطالبوا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف عمليات الإعدام والاعتقالات التعسفية التي تطال عناصر المقاومة الأهوازية.

وتأتي هذه المظاهرة بعد تفاقم سياسة الإعدامات العشوائية، آخرها الإعدامات التي صدرت بحق مجموعة من الأسرى الأهوازيين في مدينتي السوس الحميدية.