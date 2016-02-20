أميركا تسمح لـ"بوينغ" بالتعاقد مع شركات طيران إيرانية

أعلنت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات أمس الجمعة أن الولايات المتحدة منحتها ترخيصا بإجراء محادثات مع شركات طيران إيرانية بشأن شراء طائرات، ولكنها قالت إنها ستحتاج إلى موافقات أميركية أخرى للقيام بعمليات بيع.

ويمثل الترخيص الذي حصلت عليه "بوينغ" الخميس الماضي خطوة نحو اللحاق بمنافستها الأوروبية "إيرباص" التي اتفقت الشهر الماضي على بيع إيران 118 طائرة تبلغ قيمتها نحو 27 مليار دولار.

وقالت "بوينغ" في بيان: "قدمنا طلبا وحصلنا على تصريح لتقييم الاحتياجات الحالية لشركات الخطوط الجوية الإيرانية التي توافق عليها الحكومة الأميركية من طائرات الركاب التجارية".

وأضافت: "التصريح يسمح لنا بالحوار مع شركات الطيران التي يتم الموافقة عليها لتحديد احتياجاتها الفعلية من الطائرات".

من جهتها، امتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على الموضوع.