إيران.. الباسيج يهاجمون تجمعاً انتخابياً للإصلاحيين

هاجمت ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني تجمعاً انتخابياً للإصلاحيين، أقيم بمسجد أبي ذر، في جنوب العاصمة طهران، الجمعة.

وأفادت وكالة "سحام نيوز" المقربة من مهدي كروبي (أحد زعماء الحركة الخضراء الخاصع للإقامة الجبرية) أن عناصر من الباسيج الجمعة، قاموا برش التجمع الانتخابي الذي كان يتحدث فيه أمين عام حزب "مردم سالاري" مصطفى كواكبيان، بالغاز المسيل للدموع، وذلك أثناء إلقاء برنامجه الانتخابي.

وبحسب الوكالة، تعرض كوكبيان للهجوم من قبل قوات الباسيج الذين أنهالو عليه بالضرب أثناء مغادرته المسجد بعد أن قطع كلمته.

وتعرض مرافقو كواكبيان وعدد من المتجمعين وعددهم كان حوالي 400 شخص إلى الاختناقات التنفسية إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه المهاجمون.

وقام عناصر الباسيج بتكسير أجهوة التصوير والهواتف المحمولة التي كانت تغطي كلمة أمين عام حزب مردم سالاري، الذي يعد إحدى الكتل الاصلاحية.

وربط محللون هذا الهجوم بمحاولة الحرس الثوري والمتشددين إفشال الحملة الانتخابية للإصلاحيين الذين يحاولون بالتحالف مع التيارات المعتدلة الفوز بمقاعد مجلس الشورى (البرلمان) وإخراجه من قبضة المحافظين.