بالصور.. الأهوازيون يحتفلون بـ "اللغة الأم"

شهدت مدينة اﻷهواز العربية، جنوب غرب إيران، احتفالاً جماهيرياً بمناسبة اليوم العالمي للغة اﻷم، مساء الجمعة، حضره آلاف المواطنين وأحياه الأطفال العرب بترديد الأناشيد ورفع اللافتات التي تطالب السلطات الإيرانية بالسماح لهم لتعلم اللغة العربية في المدارس.

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو"، يوم 21 فبراير من كل عام باليوم الدولي للغة الأم، وتحيي المنظمة اليوم الدولي للغة الأم هذا العام تحت شعار "التعليم الجيد ولغة التدريس ونتائج التعلم"، حيث يؤكد أهمية اختيار اللغات المناسبة للتعليم.

وأفادت المواقع المحلية في الأهواز أن الجهات المنظمة للاحتفال، وهي عدد من المؤسسات المدنية العربية كمؤسسة "فنون نبراس اﻷدب" وفرقة "نوارس الأهواز" الثقافية، استطاعت رسم البسمة على وجوه آلاف الطفال المحرومين من تعلم لغتهم العربية بإقامة هذا الاحتفال المميز.

وتخلل الحفل عزف موسيقي من التراث الغنائي الأهوازي ومسرحية عن تاريخ العرب، إلى جانب القاء الأشعار والقصائد العربية.

وكان الأهوازيون قد بادروا إلى إطلاق حملة ‫#‏لغتي_هويتي عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونشروا صوراً عن مشاركاتهم من مختلف المناطق بمناسبة اقتراب ‫اليوم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ المصادف 21 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.

وشارك آلاف المغردين الحملة لدعم أطفال الأهواز الذين تحرمهم ‫‏إيران من تعلم باللغة ‫‏العربية في المدارس ويتعرضون لسياسة ‫‏التفريس.