مستشار خامنئي: سنتدخل في اليمن بدعم روسي

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الايراني، علي خامنئي، إن إيران ستتدخل في اليمن بدعم روسي "على غرار ما حدث من تعاون روسي – إيراني في سوريا والعراق".

وأكد ولايتي في مقابلة مع وكالة "نادي االصحفيين الإيرانيين"، التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية، السبت، أن "هناك تحولاً غير مسبوق في التنسيق بين إيران وروسيا ولن يقتصر على سوريا وإن رقعة هذا التعاون بالإضافة إلى العراق ولبنان، ستمتد إلى اليمن أيضاً".

ودافع عن القصف الروسي في سوريا ودعم طهران وموسكو للأسد ومنعه من السقوط، وأكد استمرار التدخل العسكري الإيراني بقيادة قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، الموضوع على لائحة الإرهاب.

وقال ولايتي: "هناك تنسيق بين قوات الأسد والقوات الشعبية بقيادة اللواء قاسم سليماني والقوات الجوية الروسية، ولو لا هذا لما حصلت الانتصارات"، وفق تعبيره.

ويقصد بالانتصارات سيطرة هذه القوات على عدد من البلدات في ريف حلب الشمالي، خلال الأسابيع الأخيرة وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين السوريين من مدنهم وقراهم ومقتل مئات المدنيين تحت القصف الروسي.

وتابع مستشار المرشد الإيراني قائلاً إن "هناك القوات الشعبية أيضاً من باكستان وأفغانستان وبلدان أخرى"، ويقصد بها الميليشيات الشعية التي تقاتل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني في سوريا ضد قوات المعارضة.