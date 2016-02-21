وزير الدفاع الروسي في زيارة مفاجئة الى ايران

وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد إلى طهران في زيارة مفاجئة، حيث التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية.

وخلال هذا اللقاء قام شويغو بنقل "رسالة خاصة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روحاني، وعرض "الوضع المتعلق باستقرار المنطقة وعملية المفاوضات لإعلان وقف إطلاق نار في سوريا"، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن الرئاسة الإيرانية.

وقال الرئيس روحاني في وقت سابق إن "تسوية الأزمة في سوريا لا يمكن أن تتم إلا عبر مفاوضات سياسية بما يضمن احترام حقوق الشعب السوري الذي يجب أن يقرر في نهاية المطاف مستقبل سوريا".

وأجرى شويغو محادثات أيضا مع نظيره الإيراني الجنرال حسين دهقان الذي زار موسكو قبل 5 أيام.

وترغب إيران وروسيا في "تعزيز" تعاونهما العسكري كما أكد شويغو الثلاثاء بعدما التقى نظيره الإيراني في موسكو.

وكان دهقان التقى أيضا الرئيس الروسي بوتين ونائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين.

ومن المفترض أن تسلم روسيا إيران منظومات دفاعية مضادة للصواريخ من طراز اس-300، كما تريد طهران شراء طائرات حربية من طراز سوخوي 30 من روسيا، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية والروسية.

وتدعم إيران وروسيا ماليا وعسكريا نظام الرئيس السوري بشار الأسد رغم اعتراض الدول الغربية وتركيا وبعض الدول العربية.