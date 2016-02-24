إيران تجهز وحدات خاصة لـ "شغب محتمل" في الانتخابات

أعلن قائدة الوحدات الخاصة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، حسن كرمي، عن تجهيز وحدات خاصة لمواجهة أي أعمال شغب محتمل في الانتخابات لمجلسي الشورى والخبراء والتي ستجرى بعد غد الجمعة، وسط أنباء عن نية القوى المتشددة "هندسة الانتخابات" لصالحها وحدوث تجمعات احتجاجية.

ونقلت وكالة أنباء "ايسنا" عن كرمي قوله خلال اجتماع خاص بالانتخابات في قاعدة "ظفر" التابعة لقوى الأمن الداخلي، إن " قاعدة ظفر للوحدات الخاصة ستقوم بمؤازرة الشرطة في العمليات الخاصة".

وأكد على أن "هذه الوحدات تدربت منذ فترة سبقت الانتخابات، على الاستعداد العسكري وتنفيذ العمليات الخاصة، كما قامت بتجهيز وحداتها في سائر انحاء البلاد".

وكان نائب قائد الشرطة الإيرانية، اسكندر مؤمني، قال لوكالة الأنباء الايرانية "إرنا" إن "الهدف من انشاء وتجهيز قاعدة "ظفر" هو لتنفيذ العمليات الخاصة داخل وخارج المدن"، مؤكدا على أنها "مجهزة بأحدث الامكانيات".

من جهة أخرى، اتهم حزب "الاعتماد الوطني" الإصلاحي، المقرب من مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع للإقامة الجبرية، اتهم المتشددين بمحاولة "هندسة الانتخابات" لصالح الأصوليين المتشددين.

وقال وكيل الحزب، رسول منتجب نيا، لوكالة "ايلنا" إن "الأصوليين يحاولون جلب مليون مواطن من قرى ومناطق مختلفة من طهران لتغيير النتيجة لصالح مرشحيهم في العاصمة طهران".

يذكر أن التيار المحافظ ائتلف في قائمة واحدة أطلق عليها اسم لائحة "ائتلاف المحافظين"، بينما ائتلف الإصلاحيون في "قائمة الأمل" للمنافسة يوم الجمعة في الانتخابات التشريعية بدورتها العاشرة، وفي انتخابات أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهو المؤسسة التي تشرف على عمل المرشد الأعلى ولها الحق في عزله وتعيين خلف له.