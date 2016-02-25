إسرائيل: إيران تعمل على إنشاء شبكة إرهابية دولية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إن "إيران تعمل على شبكة إرهابية دولية للقيام باغتيالات في أوروبا والولايات المتحدة، تشمل خلايا نائمة تقوم بتخزين السلاح وجمع المعلومات والتجسس".

ووفقا لإذاعة دويتشه فيله الألمانية، أكد يعلون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي، في نيقوسيا، أمس الأربعاء، أن إيران تبني شبكة إرهابية دولية تشمل "خلايا نائمة"، وسيتم تسليح أفرادها بالسلاح والمعلومات الاستخبارية حتى يكونوا جاهزين لتنفيذ اعتداءات لدى تلقي إشارة التحرك في أوروبا والولايات المتحدة.

ونقلت الإذاعة الألمانية عن وكالة "اسوشيتد برس" أن يعلون شدد على أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي أجزاء أخرى من العالم بفضل تدريب وتمويل تسليح خلاياها لتصدير الثورة التي تتطلع إليها".

وقال إن طهران هي مرساة "محور خطير" يضم بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء ومدنا أخرى في المنطقة".

وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي، فإن "الحرس الثوري يعمل على إنشاء شبكة اغتيالات من عملاء إيران ينتظرون تنفيذ الأوامر لأهداف في أوروبا وأميركا".