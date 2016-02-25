إيران.. 1200 مرشح للانتخابات ينسحبون باللحظة الأخيرة

أعلن وزير الداخلية الإيراني، الخميس، انسحاب أكثر من 1200 مرشح للانتخابات التي ستجرى الجمعة لمصلحة اللوائح الرئيسية، ما يجعل عدد المتنافسين على مقاعد مجلسي الشورى والخبراء 5138 مرشحا.

وقال عبدالرضا رحماني فضلي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إنه أصبح هناك 4979 مرشحا للانتخابات التشريعية، مقابل 6229 في البداية، و159 مرشحا لمجلس الخبراء الذي يضم رجال دين مكلفين بتعيين أو إقالة المرشد الأعلى عند الضرورة، مقابل 161 أولا.

و10% من المرشحين من النساء اللواتي أصبح عددهن حاليا نحو 500 بعد انسحاب حوالي مئة منهن، لكن ليست هناك أي امرأة مرشحة لمجلس الخبراء.

وانسحب هؤلاء المرشحون لمصلحة اللوائح الكبرى التي تمثل التيارات الرئيسية المحافظ والإصلاحي والمعتدل، ما يسمح بتجنب تشتت الأصوات.

ودعي حوالي 55 مليون إيراني إلى انتخاب أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 290 وأعضاء مجلس الخبراء الذي يضم 88 عضواً في أول اقتراع منذ توقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015 الذي يعول عليه الرئيس حسن روحاني لتعزيز موقعه في مواجهة المحافظين.