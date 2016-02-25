السلطات الإيرانية تعتقل والد سجين أميركي

قالت أسرة أميركي مسجون في إيران منذ أكتوبر الماضي على موقع للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء إن السلطات الإيرانية اعتقلت والده المسن.

واعتقل الحرس الثوري الإسلامي سياماك نمازي الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في أكتوبر أثناء زيارته لأسرته. ولم يعلن المسؤولون بعد أي اتهامات موجهة له.

واعتقل باقر نمازي، والد سياماك مساء الاثنين في طهران، وفقا لما ذكرته زوجته إيفي على صفحتها على موقع "فيسبوك" أمس الأربعاء.

وقالت إن نمازي البالغ من العمر 80 عاما والذي يحمل كذلك الجنسيتين الأميركية والإيرانية نقل إلى سجن إيفين حيث يُحتجز ابنه.