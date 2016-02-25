كيري: ايران سحبت وحدات من الحرس الثوري من سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس أن ايران سحبت "عددا مهما" من عناصر الحرس الثوري من ساحات المعارك في سوريا.

وقال أمام احدى لجان الكونغرس قبل يومين من وقف محتمل لاطلاق النار في سوريا ان تدخل ايران المباشر يتراجع في هذا البلد.

وأضاف امام المشرعين الأميركيين أن "الحرس الثوري سحب عناصره بالفعل من سوريا، لقد سحب آية الله خامنئي عددا مهما من الجنود هناك. تواجدهم يتراجع فعليا في سوريا".

وتابع كيري "هذا لا يعني أنهم ليسوا ضالعين أو ينشطون في تدفق الأسلحة من سوريا عبر دمشق الى لبنان، نحن قلقون بشأن ذلك، وهناك قلق مستمر".

ولم يكشف وزير الخارجية عن مصدر معلوماته خلال جلسة علنية، لكنه دعا المشرعين إلى "الاطلاع على ملخص لاجهزة الاستخبارات".

ولم تكشف طهران ابدا أرقاما رسمية لعدد قواتها الحالية في سوريا، لكن منذ أكتوبر الماضي قتل اكثر من 100 ايراني في سوريا ضمنهم بعض كبار قادة الحرس الثوري، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.