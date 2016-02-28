انتخابات إيران.. خامنئي يشيد بالمشاركة ويتجاهل النتائج

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أشاد بالإقبال المرتفع على التصويت في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء.

وكان هذا أول تعليق له منذ الانتخابات التي جرت يوم الجمعة والتي حظي الرئيس الإيراني حسن روحاني وشركاؤه الإصلاحيون بثقة كبيرة من الناخبين فيها.

وقال خامنئي في بيان: "أشكر الشعب الإيراني الحكيم صاحب العزيمة.. وآمل أن يتصرف البرلمان القادم بمسؤولية إزاء الشعب والله".

ولم يدل بتعليق مباشر على نتائج انتخابات البرلمان المؤلف من 290 عضوا أو مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوا والمنوط باختيار الزعيم الأعلى للبلاد.