عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

القضاء الإيراني: الغرب ساعد في منع المحافظين من الفوز

المصدر: لندن - رويترز
صادق لاريجاني
رابط مختصر

اتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية المحافظ، اليوم الأحد، الإصلاحيين بالعمل مع غربيين لمنع المحافظين من الفوز بمقاعد في انتخابات مجلس الخبراء التي جرت يوم الجمعة.

وقال صادق لاريجاني، في بيان، إن الإصلاحيين نسقوا مع "وسائل إعلام أميركية وبريطانية" لمنع من وصفهم بأنهم "بعض من خدم الشعب" من دخول المجلس المنوط به مهمة انتخاب الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وسأل لاريجاني، في بيانه الذي نشرته عدد من وكالات الأنباء: "هل هذا النوع من التنسيق مع الأجانب الرامي لإبعاد هذه الشخصيات عن مجلس الخبراء يصب في صالح النظام؟".

كلمات دالّة

#إيران, #طهران, #الإصلاحيين, #المتشددين, #صادق لاريجاني, #خامنئي, #انتخابات إيران, #روحاني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر