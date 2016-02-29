بالصور.. فائز بمجلس خبراء إيران يلعب "الكاراتيه"

تدول الإيرانيون بسخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا لرجل الدين المتشدد سيد رحيم تقي توكل، الذي فاز بعضوية مجلس خبراء القيادة عن محافظة مازندران، شمال إيران، وهو يمارس الفنون القتالية في رياضة الكاراتيه والكونغ فو.

وبحسب موقع "بارسينه"، ينتمي توكل إلى التيار المتشدد المقرب من المرشد الأعلى، علي خامنئي، وفاز ضمن قائمة المتشددين بمقعد لمجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوا يتولون تعيين المرشد لإيران، كما يقومون بمراقبة أدائه وعزله إن تطلب الأمر.

وبالرغم من فوز المتشددين بأغلبية في مجلس الخبراء، فإن فوز كل من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الإيراني حسن روحاني، بالأغلبية الساحقة، وجهت صفعة قوية للمرشد الأعلى آية الله العظمى علي خامنئي، الذي كان قد أمر في تسجيل صوتي مسرب قبيل الانتخابات عن جماعات ضغط مقربين منه، بإقصاء الرجلين من المجلس القيادي.

ويقول مراقبون إن انتخابات مجلس الخبراء كانت مصيرية نظرا لاعتلال صحة خامنئي البالغ من العمر 76 عاما، ومن المرجح أن يختار أعضاء المجلس الجدد الذين يقضون دورة تستمر ثمانية أعوام خليفة له، حيث يقوى احتمال تطبيق فكرة رفسنجاني، وهي تشكيل "مجلس قيادي" بعد خامنئي بعد ولي فقيه يحكم البلاد لمدى الحياة.