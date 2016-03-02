أميركا تحاكم مواطناً صدّر معادن حساسة إلى إيران

أعلن القضاء الأميركي، يوم الثلاثاء، أنه أوقف صناعيا من نيويورك بتهمة تصدير مسحوق معدني نادر إلى إيران يمكن استخدامه في أنشطة فضائية ونووية وإنتاج صواريخ.

وسيمثل اردال كيومجو، وهو مواطن أميركي (44 عاما)، في وقت لاحق أمام قاض في نيويورك، علما بأنه يواجه عقوبة السجن 20 عاما وغرامة بقيمة مليون دولار.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن كيومجو الذي يترأس مجلس إدارة شركة "غلوبال ميتالورجي" باع إيران مرتين هذا المسحوق المعدني الذي يستخدم في التكنولوجيا المتطورة، ويشكل مزيجا من الكوبالت والنيكل، وذلك عبر الأراضي التركية. ويبلغ حجم الكمية المباعة نصف طن.

وأوضح البيان أن عملية بيع مماثلة تتطلب موافقة وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي لم يحدث.