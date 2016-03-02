انتحار 3 شقيقات في طهران بسبب الفقر

نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء خبر انتحار ثلاث شقيقات تتراوح أعمارهن بين 45 و50 عاما اختناقا في شقة بطهران عبر فتح حنفية الغاز وإغلاق أبواب الشقة.

وذكر موقع "میزان" الناطق بالفارسية أن شابا اتصل مساء الثلاثاء بالشرطة فأبلغها بانتحار 3 شقيقات أربعينيات وقامت الشرطة بدخول الشقة لتجد الشقيقات فارقن الحياة.

وتفيد التحريات الأولية أن الوفاة نتجت عن استنشاق الغاز إلا أن الطب الشرعي سيكشف تفاصيل الانتحار.

ويؤكد تقرير ميزان أن الشقيقات كن يواجهن مأزقا في حياتهن الشخصية والفشل في الحياة ومنها الحياة الاقتصادية والظروف المعيشية.

يذكر أن الفقر والمشاكل الاقتصادية والبطالة والمشاكل الاجتماعية المتفشية في المجتمع الإيراني تشكل الأسباب الرئيسية للانتحار.

وتؤكد تقارير الطب الشرعي الإيراني وفاة ما يزيد عن 30 ألف شخص بين عامي 2001 و2012 إثر الانتحار في مختلف أنحاء إيران.

وحسب رئيس منظمة الطب الشرعي أحمد شجاعي، تفيد آخر إحصائية لعام 2013 أن هناك 4 آلاف و55 حالة وفاة إثر الانتحار في هذا العام وأعرب شجاعي عن أسفه مؤكدا أن نسبة الانتحار في إيران ترتفع بشكل مضطرد الأمر الذي يكشف أن الحالة النفسية للمجتمع ليست سوية على حد تعبيره.

وكشفت منظمة الطب الشرعي أن نسبة حالات الانتحار في الأشهر التسعة الأولى لعام 2013 ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة ظاهرة الانتحار بين الأطفال والعمال.