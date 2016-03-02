بالفيديو.. إيرانيون ينشدون لـ"الخليج الفارسي" بسوريا

تداولت صفحات إيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يظهر جنودا للحرس الثوري الإيراني وهم ينشدون أغنية تشيد بـ"الخليج الفارسي" قبل أن ينطلقوا إلى إحدى جبهات ريف حلب، شمال سوريا.

ويدل المقطع المنشور أن أناشيد الحرس الثوري تأتي في سياق إثارة النعرات الشوفينية "الفارسية" العنصرية المعادية للعرب، وتحريض الجنود على القتال من أجل ما يصفونها بـ"مصالح إيران وأمنها القومي" كما تروج أدبيات الحرس الثوري لتبرير التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق وغيرهما من الدول العربية.

ووفقا لموقع "أخبار الحرب في سوريا والعراق" التابع للمعارضة الإيرانية، والذي يغطي تحركات الحرس الثوري في سوريا، فإن هؤلاء الجنود انتشروا في مناطق ريف حلب الشمالي منذ فبراير الماضي، حيث أدت حملاتهم مع الميليشيات التابعة لهم وبغطاء جوي روسي إلى تشريد ما لا يقل عن 75 ألف مواطن سوري من قراهم وبلداتهم.

وأضاف التقرير أنه منذ الحملة الروسية الإيرانية المشتركة على ريف حلب تشرد حوالي 336 ألف سوري منذ سبتمبر من العام الماضي.