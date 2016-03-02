ممثل إيران: القرية التي أعدمنا رجالها فيها 5 بيوت فقط

قال ممثل وفد إيران للدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، جواد أردشير لاريجاني، إن القرية التي أعدمت السلطات الإيرانية جميع رجالها في إقليم بلوشستان، جنوب شرق إيران، "لم يكن فيها سوى 5 بيوت"، موضحا أن عدد المعدومين وهم رجال القرية لم يتجاوز 6 أو 7 أشخاص" على حد زعمه.

ولاقت تصريحات لاريجاني تنديدات منظمات حقوق الإنسان الإيرانية التي وصفته بأنه "عراب الإعدامات" بالرغم من أنه يشغل منصب لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية.

وتجاوزت الإعدامات في عهد روحاني أكثر من 2200 حالة إعدام شملت سجناء سياسيين خاصة من الأقليات القومية من عرب الأهواز الأكراد والبلوش، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.

وأكد لاريجاني الذي كان يتحدث لشبكة CNN الأميركية عقب إلقائه كلمة في جلسة مجلس حقوق الإنسان، إنه سمع من الإعلام عن تصريحات مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت مولاوردي، أن السلطات القضائية في بلادها أعدمت "جميع رجال قرية في بلوشستان" شرق إيران بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغيرها.

وأضاف لاريجاني أن 90% من الإعدامات في إيران للأسف تتعلق بالمخدرات، مضيفاً أن "القرية تعيش فيها خمس عائلات فقط، وأن عدد الذكور فيها يبلغ ستة أو سبعة أشخاص ممن قد تورطوا في قضايا تهريب مخدرات".

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، كان لإقليم بلوشستان ذات الأغلبية السنية، وهو أفقر مناطق إيران على الإطلاق، حصة الأسد من عمليات الإعدام حسب المنظمات الحقوقية الإيرانية، سواء الإعدامات ضد النشطاء السياسيين أو إعدام من يتاجرون بالمخدرات أو النفط ومشتقاته لأسباب اقتصادية ومعيشية عبر الحدود مع باكستان أو أفغانستان.

وكانت مساعدة الرئيس الإيراني انتقدت حذف قانون دعم أسر المعدومين في برنامج التنمية الخمسية في بلادها، قائلة إن أبناء المعدومين سيتحركون في المستقبل بدوافع انتقامية ضد النظام، حسب تعبيرها.

كما انتقدت قرارات السلطات القضائية التي وصفتها بالظالمة، وقالت إنها تعرف رجلا بلوشيا سجن بتهم معينة، لكن السلطات لم تكتف بهذا، بل صادرت جميع ممتلكاته من بينها منزله الذي كان يؤوي زوجته وثلاثة أبنائه".