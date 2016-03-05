تركيا: خلافنا مع إيران يتركز حول دعم الأسد

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، خلال زيارته إلى طهران ضرورة تطوير الرؤية المشتركة بين تركيا وإيران من أجل إنهاء الصراع الدائر في المنطقة.



وأوضح أوغلو أن الخلاف بين البلدين حول الحرب في سوريا يكمن في أن إيران تمثل الداعم الرئيسي للأسد، فيما تركيا البلد الأكثر جرأة في انتقاده، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن تخفيف العقوبات الغربية على طهران سيساهم في استئناف الجارتين لبرنامجهما التجاري السابق الذي يصل إلى 30 مليار دولار.